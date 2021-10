'PS5 e Xbox Series X sono richiestissime, è l'età d'oro delle console'

In molti sono ancora a caccia di PS5 e Xbox Series X ma, come saprete, la carenza di componenti e chip ha creato parecchie difficoltà a coloro che vorebbero acquistare una delle nuove console di Sony e Microsoft.

La richiesta per i nuovi sistemi da parte dei consumatori è altissima, mentre le vendite stanno stabilendo nuovi record. Ad affermarlo è il noto analista Mat Piscatella che su Twitter scrive che questa è 'l'età d'oro delle console'.

Secondo Piscatella, "le vendite continuano a stabilire nuovi record" e "esiste una domanda dei consumatori senza precedenti, così come la scelta dei contenuti. Questa è l'età d'oro delle console".

The thing with video game console hardware right now is:



- Sales continue to set new records

- Because of supply constraints we don't know how high the ceiling actually is

- Unprecedented consumer demand exists, as does choice of content

- This is the golden age of the console — Mat Piscatella (@MatPiscatella) October 26, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

La produzione di PS5 e Xbox Series X/S è stata pesantemente influenzata dalla pandemia di Covid-19 e, dopo il lancio delle console, la situazione è stata resa ancora più complicata dal fenomeno dello scalping. I bagarini hanno messo le mani sulle poche console disponibili e le hanno rivendute a prezzi decisamente superiori a quelli "standard".

Sfortunatamente, sembra che la carenza di componenti continuerà ancora e, secondo AMD, PS5 e Xbox Series X saranno quasi introvabili fino alla seconda metà del 2022.

Fonte: Twitter.