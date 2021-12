PS5 e Xbox Series X/S 'avranno giochi con lo stesso livello di realismo di Matrix Awakens' parola di Epic Games

Il tech boss di Epic Games ha analizzato alcune delle caratteristiche altamente impressionanti della tech demo di Unreal Engine 5 Matrix Awakens. In particolare, ha affermato di essere fiducioso che i giocatori vedranno giochi reali su console di nuova generazione con lo stesso livello di fedeltà.

Kim Libreri, chief technology officer di Epic, ha spiegato in un'intervista cosa possiamo aspettarci dai giochi reali che utilizzano Unreal Engine 5 al loro interno. Secondo Libreri, Matrix Awakens non è una sorta di "trucco troppo promettente", poiché la demo simula tutti i personaggi e l'IA delle auto in città contemporaneamente, comprese le parti che non è possibile vedere immediatamente. Gli sviluppatori di giochi potrebbero non averne mai bisogno nei loro prodotti futuri, ma potrebbero essere necessari alcuni compromessi per raggiungere i 60 fps su determinati hardware.

"Sono assolutamente fiducioso che vedremo giochi di questo livello di fedeltà girare su console di quinta generazione all'interno di questa generazione di console", ha detto Kim Libreri, il quale afferma inoltre che la demo funziona bene su tutte le console di nuova generazione, inclusa Xbox Series S. "Ci sono alcune cose su una console che sono migliori dell'altra, ma nel complesso è praticamente la stessa esperienza".

The Matrix Awakens è stato sviluppato in collaborazione con The Coalition, lo studio dietro la serie Gears, che lavora con Unreal Engine ormai da molti anni.

