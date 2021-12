PS5, Xbox Series X, GPU e la piaga dei bagarini: in USA c'è una proposta di legge per fermare i bot

Un gruppo di democratici USA sta introducendo lo "Stopping Grinch Bots Act", una proposta di legge che mira a prevenire (o almeno a limitare) l'uso dei bot per accaparrarsi scorte di merce dai rivenditori online.

Il rappresentante Paul Tonko, il senatore Richard Blumenthal, il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer e il senatore Ben Ray Luján hanno annunciato il disegno di legge il 29 novembre, che mira a "reprimere coloro che usano la tecnologia "bot" per acquistare rapidamente interi inventari di popolari giocattoli natalizi e rivenderli a prezzi più alti".

Questa non è la prima volta che i legislatori democratici ci provano; come sottolinea PC Mag, questa è in realtà una reintroduzione di un disegno di legge del 2019 mai approvato, ma si spera che il drastico aumento di bot e scalping nei mesi dall'inizio della pandemia porterà questa volta a un maggiore sostegno.

Lo Stopping Grinch Bots Act ha il sostegno di gruppi come Consumer Reports, Consumer Federation of America e National Consumer League. Schumer che afferma: "l'acquirente medio non è in grado di competere con la velocità dei bot e viene quindi tenuto in ostaggio dagli scalper e rivenditori di terze parti quando cercano di acquistare regali per le vacanze natalizie".

Questo è un problema che riguarda le introvabili PlayStation 5 o le schede Nvidia e addirittura i biglietti del cinema. Lo Stopping Grinch Bots Act sarebbe basato sul Better Online Ticket Sales Act del 2016, che ha represso i bot e le pratiche di rivendita per concerti ed eventi sportivi.

Qualsiasi tentativo di reprimere i bot richiederebbe la cooperazione di innumerevoli rivenditori negli Stati Uniti, apportando modifiche ai loro siti Web e alle politiche di vendita che, dal loro punto di vista, non hanno quasi nessun incentivo a implementare. E inoltre, mentre i rivenditori possono aiutare ad alleviare il problema, non possono risolverlo, perché il problema riguarda domanda e offerta, non un problema di applicazione della vendita al dettaglio. Finché Sony avrà difficoltà a ottenere abbastanza chip per realizzare PS5, ci saranno poche console.

Fonte: Kotaku.