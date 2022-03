PS5, Xbox Series X/S e GPU: l'Italia investe miliardi per creare una fabbrica di chip e attirare Intel

Nel tentativo di attirare Intel nel nostro paese, l'Italia avrebbe istituito un nuovo fondo da 4 miliardi di euro, dopo che le intenzioni del produttore di chip sono quelle di espandersi nel territorio europeo.

Intel ha fatto acquisti in Europa per convincere i paesi a impegnare più fondi per aiutare a sovvenzionare la costruzione delle sue nuove fabbriche di chip nella regione. Per adesso, Germania, Italia e Francia sono state nominate come potenziali sedi per i nuovi super-fabbricati, fabbriche e uffici dell'azienda.

Mentre l'Europa vuole avere una propria industria di produzione di chip avanzata, Intel vuole stabilire almeno due nuove fabbriche di semiconduttori all'avanguardia in Europa e la società ha affermato che i suoi piani per investimenti futuri potrebbero raggiungere gli 80 miliardi di euro entro dieci anni.

Oltre a questo l'Italia è anche in trattative con STMicroelectronics franco-italiana, MEMC Electronic Materials Inc, controllata da Taiwan, e Israeli Tower Semiconductor (TSEM.TA), che dovrebbe essere acquistata da Intel. Sebbene Intel non abbia ancora annunciato in quale paese saranno costruite le sue nuove strutture europee, una dichiarazione ufficiale potrebbe arrivare tra non molto.

Fonte: Reuters