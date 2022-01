PS5 e Xbox Series X non hanno un problema di scorte per Phil Spencer. Il problema è la domanda alle stelle

Xbox Series X e S di Microsoft stanno superando le vendite delle precedenti generazioni di console Xbox, nonostante il fatto che l'offerta non sia stata in grado di soddisfare la domanda. In un'ampia intervista al New York Times, il capo di Xbox Phil Spencer ha affermato che Microsoft aveva "a questo punto venduto più di questa generazione di Xbox, rispetto a qualsiasi versione precedente di Xbox".

In apparenza, questo potrebbe non sorprendere troppo: Microsoft ha effettivamente raddoppiato le sue possibilità in questa generazione con due modelli di console molto diversi, ognuno dei quali offre la propria proposta. Ma Spencer ha continuato affermando che Xbox Series X/S e PlayStation 5 ha avuto problemi di reperibilità non tanto per la produzione di componenti rallentata durante la pandemia, quanto proprio per la richiesta elevata di console mai avvenuta prima.

"Quando pensi di provare a comprare una Xbox o una nuova PlayStation in questo momento sul mercato, sono davvero difficili da trovare", ha continuato Spencer. "E non è perché l'offerta è più piccola di quanto non sia mai stata. L'offerta è in realtà grande come non lo è mai stata. È che la domanda sta superando l'offerta".

Sempre durante l'intervista Spencer ha toccato vari argomenti: il boss di Xbox ha parlato anche di Xbox Game Pass e Netflix, due servizi spesso paragonati tra loro.

Fonte: Wccftech