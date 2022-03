PS5 e Xbox Series X/S introvabili: DFC dimezza le previsioni di crescita del mercato console nel 2022

DFC Intelligence ha annunciato di aver abbassato le sue previsioni per il 2022 per il mercato globale console a causa di vincoli di fornitura peggiori del previsto.

In precedenza, l'azienda prevedeva che i ricavi delle console sarebbero aumentati dell'8% per l'intero anno, ma ora sono stati ridotti al 4%, per un totale di $49 miliardi. "Avevamo già previsto che le unità PS5 sarebbero state limitate, ma ora pensiamo che la situazione sia peggiorata", ha detto a GamesIndustry.biz David Cole di DFC.

DFC ha affermato che le carenze stanno influenzando il potenziale di vendita di hardware e software per tutto l'anno, con Sony che dovrebbe essere maggiormente danneggiata nella situazione a causa del divario tra domanda e offerta per PS5.

"Andando avanti, la grande domanda è se la carenza di PlayStation 5 consentirà a Microsoft di guadagnare terreno sia con Xbox Series X/S che con il suo servizio online Game Pass", ha affermato DFC.

"Recenti sondaggi tra i consumatori di DFC mostrano che PlayStation 5 è ancora il sistema preferito con un margine significativo. Tuttavia, poiché Microsoft continua a creare una libreria di contenuti, questo potrebbe cambiare".

L'azienda prevede che entro il 2026 Microsoft aumenterà la sua quota di mercato console dal 20% al 27%.

