PS5 e Xbox Series X/S ancora introvabili: la CEO di AMD Lisa Su impressionata dalla continua domanda elevata

La CEO di AMD, Lisa Su, ha detto di essere impressionata dalla continua forte domanda sia per PS5 che per Xbox Series X/S.

Non è un segreto che la domanda per le console di nuova generazione sia stata elevata sin dal lancio alla fine dell'anno scorso. Con la carenza di forniture in corso a causa della pandemia globale di COVID-19, entrambe le macchine sono ancora difficili da trovare.

Nell'ultima conference call sugli utili finanziari con gli investitori, alla CEO di AMD è stato chiesto dell'attuale situazione dell'offerta e della disponibilità stagionale. Secondo la CEO, AMD aumenterà la produzione di chip il prossimo anno e prevede che il 2022 sarà un altro anno forte sia per Sony che per Microsoft, anche se prevede che il 2023 sarà l'"anno di punta" per le console di nuova generazione.

"Beh, Prima di tutto penso che il business delle console, di questo ciclo di console, sia stato fantastico", ha detto Su. "Il fatto che la domanda sia ancora alta dice qualcosa sulla capacità del prodotto creato sia da Microsoft che da Sony in questo ciclo di console. Continuiamo ad aumentare la produzione. Prevediamo che il 2022 sarà un altro anno di forte crescita per le console. Se guardate al tipico ciclo delle console, l'anno di punta è in realtà il quarto anno in genere. Dovremmo aspettarci che forse il 2023 sarà l'anno di punta".

Sia PlayStation 5 che Xbox Series X/S sono ora disponibili in tutto il mondo, anche se sono ancora molto difficili da trovare. Le console next-gen di Sony e Microsoft sono state lanciate nel novembre dello scorso anno.

