PS5 vs Xbox Series X/S: la console di Sony ha venduto il doppio di quelle di Microsoft secondo una stima

Sia PlayStation 5 che Xbox Series X/S questo mese hanno compiuto un anno e si iniziano a tirare le prime somme di questo periodo passato. Ora arrivano le stime della società di analisi Ampere che condividono indicativamente quante sono state le unità vendute per le console next-gen.

Si scopre così che al 30 settembre 2021, PlayStation 5 ha venduto un totale di 12,8 milioni di unità, mentre Xbox Series X/S ne ha vendute 6,7 milioni di unità. Dai dati che emergono quindi la console di Sony avrebbe venduto il doppio di quella di Microsoft. Andando più a fondo vediamo che nel periodo giugno-settembre, PlayStation 5 ha venduto un totale di 3,24 milioni di unità, mentre Xbox Series X/S 1,36 milioni.

Ampere Analysis ha riportato anche le vendite di Nintendo Switch: come sappiamo la società nipponica ha recentemente introdotto sul mercato Nintendo Switch OLED, e a settembre 2021 il numero totale di console vendute si aggira intorno agli 89,7 milioni, con un totale di unità vendute tra giugno e settembre di 3,91 milioni.

Latest data from @PiersHR at Ampere estimates that, as of September 30 2021, Switch sales were at 89.7m, PS5 12.8m and Xbox Series S/X at 6.7m. They also comment how the S, in some markets, has out-sold the X. Indeed, I've seen numbers where S and X are basically 50/50 — Christopher Dring (@Chris_Dring) November 17, 2021

Ribadiamo che si trattano di stime poiché i dati si basano su unità vendute ai clienti e non alle quantità distribuite nei negozi. In ultima analisi troviamo che, in alcuni mercati, Xbox Series S ha venduto di più rispetto a Xbox Series X.