PS5 e Xbox Series X/S sempre meno introvabili? I bagarini sono costretti ad abbassare i prezzi

Da quando sono uscite a fine 2020, sia PlayStation 5 che Xbox Series X/S sono state molto difficili da trovare. Un primo problema di approvvigionamento era dovuta alla produzione limitata di semiconduttori che ad oggi non si è ancora risolta del tutto. Non solo, ma ricordiamo tutti i bagarini che riuscivano ad acquistare ingenti quantità di console nex-gen per poi rivenderle a prezzi gonfiati.

Ora pian piano le cose stanno migliorando: ci sono sempre nuovi stock di console che arrivano nei magazzini di tutto il mondo e i rivenditori ufficiali stessi, durante il periodo natalizio ad esempio, hanno venduto PS5 e Xbox Series X/S a prezzo leggermente scontato. Insomma, c'è chi ancora non è riuscito ad acquistare una delle due console, ma si sta tornando lentamente verso la normalità.

Dato che nelle ultime settimane l'offerta è aumentata e la domanda per PS5 e Xbox Series X/S sembra essere leggermente in calo, visto che le console next-gen stanno diventando sempre più comuni, si nota che molte vendite all'asta da parte di bagarini vanno praticamente a vuoto, costringendoli così ad abbassare inevitabilmente il prezzo.

Anche se ci sono ancora bagarini che riescono a vendere console a caro prezzo, questi sono sempre di meno: un piccolo segno che indica che la produzione di console sta cominciando a tornare a pieno regime, con persone che riescono ad acquistare PS5 o Xbox Series X/S da rivenditori ufficiali.

