PS5 vs Xbox Series X/S in Giappone: Microsoft ha quasi raggiunto Sony negli ultimi dati di vendita

L'ultimo numero di Famitsu ha condiviso i dati di vendita di console e videogiochi nella settimana che va dal 15 al 21 novembre e ci sono alcuni risultati molto interessanti. In Giappone nella settimana presa in esame è Nintendo Switch a farla da padrone poiché con le sue tre varianti ha venduto un totale di 167.781 unità, con 68.796 di queste che corrispondono alla vendita di Nintendo Switch OLED.

Al quarto posto troviamo PlayStation 5 che ha venduto un totale di 4.134 unità, mentre Xbox Series X ha venduto 2.203 unità. Tuttavia la cosa interessante è che la somma di unità vendute tra Xbox Series X e Xbox Series S - ovvero 3.422 - ha quasi raggiunto quelle totali di PS5, cioè 4.307.

Per Microsoft il risultato di questa settimana è davvero importante in quanto come ricorderete le console Xbox, soprattutto Xbox One, non sono quasi mai riuscite a prendere piede in territorio nipponico.

Hardware sales for PS5 and Xbox Series X|S in Japan last week (11/15-11/21):



PlayStation 5 (Digital+Disc Drive): 4,307

Xbox Series X|S: 3,422



I don't remember the last time PlayStation and Xbox were this close. Maybe 2006? — Alex Aniel (@cvxfreak) November 25, 2021

Xbox Series X/S hanno raggiunto un importante traguardo sempre in Giappone nei giorni scorsi: le due console next-gen hanno infatti superato le vendite totali di Xbox One.