PS5 e Xbox Series X/S insieme nelle case di sempre più giocatori. È addio console war?

Come è successo per le piattaforme precedenti, anche PlayStation 5 e Xbox Series X/S fin dalla loro uscita sono state le protagoniste di diverse console war tra i giocatori. Gli ultimi dati di uno studio tuttavia portano buone notizie, dato che un numero sempre maggiore di giocatori possiede entrambe le console, che siano last-gen o next-gen.

Attraverso uno studio chiamato "Game Console 2021: Respawned and Leveled Up" pubblicato da Hub Entertainment Research, è stato svelato che più di un terzo degli intervistati, il 34% per la precisione, ha dichiarato di possedere nel 2021 sia una PlayStation che un'Xbox. Nel 2019 invece i giocatori che avevano entrambe le console erano un quarto.

Lo studio si basa su un gruppo di 2.600 giocatori statunitensi di età compresa tra i 13 ed i 74 anni. Per quanto riguarda il numero di persone che interagiscono con le varie console, questo dato è rimasto sostanzialmente invariato, con un 36% nel 2021 a fronte di un 33% nel 2019. Tuttavia il dato più interessante è proprio quello che vede PlayStation e Xbox "convivere" sotto lo stesso tetto di molti giocatori. Parte di questo aumento potrebbe essere dovuto al fatto della pandemia da COVID-19 che ha costretto tanti a lavorare da casa attraverso una serie di lockdown.

Jon Giegengack, fondatore di Hub, ha dichiarato: "La quantità di contenuti di intrattenimento continua a crescere, ma le giornate sono sempre di 24 ore. Il gioco sta guadagnando una quota maggiore di quel tempo disponibile sulla forza dei giochi stessi. Ma ancora di più sul ruolo centrale che il gioco ha assunto nell'interazione sociale e nella comunicazione: abitudini formatesi durante la pandemia, ma che persisteranno molto tempo dopo".

Fonte: Forbes