PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e videogiochi: vendite record per $ 60 miliardi nel 2021

Secondo un analista del settore, la spesa dei consumatori per hardware, giochi e servizi per console ha raggiunto un nuovo record lo scorso anno. Ampere Analysis stima che il mercato delle console abbia registrato una spesa totale di $ 60 miliardi in tutto il mondo nel 2021, superiore a qualsiasi anno prima.

Secondo il capo della ricerca dell'azienda, Piers Harding-Rolls, la spesa totale avrebbe potuto essere ancora più alta, ma è stata frenata dalla mancanza di disponibilità di PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Tuttavia, il fatto che queste console avessero un prezzo fino a $ 499 significava che, sebbene le scorte fossero limitate, quelle vendute hanno avuto un impatto sulla cifra finale.

Le console di nuova generazione non erano l'unico motivo per la cifra record. Secondo Harding-Rolls "L'aumento della spesa è stato determinato dalle nuove console più costose disponibili sul mercato e dalla maggiore adozione di servizi in abbonamento, come Xbox Game Pass di Microsoft". La spesa totale per giochi, pacchetti di espansione, pass battaglia e oggetti di gioco è stata in realtà inferiore nel 2021 rispetto al 2020, ma solo dell'1%.

Il 2021 ha segnato anche la prima volta che la percentuale di giochi venduti fisici è scesa al di sotto del 30%, a causa della crescente preferenza per i titoli digitali. Il calo delle vendite fisiche potrebbe anche essere stato accelerato dall'aumento della spesa per servizi di giochi basati su console come Xbox Game Pass.

La spesa per i servizi di gioco è cresciuta del 20% su base annua, con Ampere che ha affermato che ciò è stato guidato principalmente da Game Pass, con PlayStation Plus e Nintendo Switch Online che hanno contribuito in misura minore.

Ampere infine stima che il record di spesa globale totale verrà battuto di nuovo nel 2022, con una previsione che raggiungerà i 61,1 miliardi di dollari quest'anno.

Fonte: GamesIndustry