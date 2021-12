Nella giornata di ieri, vi abbiamo riportato le parole della CEO di AMD, Lisa Su, riguardo la disponibilità sul mercato di PS5 e Xbox Series X/S. Come ormai saprete, le console di Sony e Microsoft sono ancora introvabili, e questo per la mancanza di componenti causata dalla pandemia di COVID-19.

Nell'ultima conference call sugli utili finanziari con gli investitori, la CEO di AMD ha detto di essere impressionata dalla continua forte domanda sia per PS5 che per Xbox Series X/S.

Ma oltre a questo, Lisa Su ha affermato che PS5 e Xbox Series X/S avranno il loro picco nel 2023 e che il 2022 sarà un altro anno molto forte:

"Prevediamo che il 2022 sarà un altro anno di forte crescita per le console. Se guardate al tipico ciclo delle console, l'anno di punta è in realtà il quarto anno in genere. Dovremmo aspettarci che forse il 2023 sarà l'anno di punta".

PlayStation 5 e Xbox Series X/S sono state lanciate nel novembre del 2020 ma, come già detto, sono ancora quasi introvabili. Durante la conference call, la CEO di AMD ha detto che la società continuerà ad aumentare la produzione di componenti, il che dovrebbe garantire una maggiore disponibilità delle console.

Fonte: Wccftech.