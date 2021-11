PS5 e Xbox Series X/S dietro a Switch in UK: l'ibrida è stata la console più venduta a ottobre

Grazie al giornalista di Gamesindustry, Christopher Dring, apprendiamo gli ultimi aggiornamenti relativi alle vendite in UK di PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

E, a quanto pare, l'ibrida di Nintendo è stata la migliore console nel Regno Unito dal punto di vista delle vendite nel mese di ottobre.

Switch, infatti, ha superato PS5 e Xbox Series X/S ed è diventata la console più venduta in UK lo scorso mese.

Christopher Dring scrive su Twitter: "Nintendo Switch è stata la console più venduta nel Regno Unito nel mese di ottobre, superando PS5 e Xbox Series X/S".

"Il nuovo modello OLED ha funzionato e ha rappresentato circa il 45% di tutte le console Switch vendute il mese scorso".

Nintendo Switch was the best-selling console in the UK during October, over-taking PS5 and Xbox Series X/S. The new OLED did the trick, and it represented around 45% of all Switch consoles sold last month — Christopher Dring (@Chris_Dring) November 1, 2021

A quanto pare, dunque, lo slancio di Switch sembra non volersi fermare, con l'ibrida che continua a vendere decisamente bene anche nel Regno Unito grazie anche al modello OLED.

Fonte: Twitter.