PS5 è dietro a Xbox Series X/S nelle vendite di febbraio in Europa

Dagli ultimi dati emersi, le vendite di PS5 in Europa a febbraio sono risultate inferiori a quelle di Xbox Series X/S. Questo è stato causato dalle pochissime scorte di PS5 disponibili per l'acquisto.

La crisi che ha colpito la produzione di chip e componenti fondamentali per realizzare PS5 ha avuto un forte impatto nelle vendite dello scorso mese.

A riportare la notizia è Christopher Dring di Games Industry che su Twitter scrive:

"Domani (ovvero oggi ndr) avremo per voi il report sul mercato europeo di febbraio, per gentile concessione di GSD. È stato un mese fantastico per i nuovi giochi. Le vendite di console invece continuano ad avere difficoltà. Le poche scorte di PS5 hanno significato che, per la prima volta, sono state vendute più console Xbox Series rispetto a PS5 (nei mercati europei monitorati)".

We'll have the February European market report for you tomorrow, courtesy of GSD. It was a great month for new games. Console sales continue to struggle. PS5 stock levels meant that, for the first time, more Xbox Series consoles were sold than PS5s (in tracked European markets) — Christopher Dring (@Chris_Dring) March 14, 2022

Quindi, stando a quanto detto dal noto giornalista, bisognerà attendere dati più precisi per capire i veri numeri registrati da PS5 e Xbox Series X/S in Europa a febbraio.

Tuttavia, sembra proprio che la carenza di componenti abbia ancora un impatto decisamente importante per quanto riguarda la produzione di console.

Fonte: Twitter.