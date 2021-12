PS5 e Xbox Series X introvabili ancora per molto? Per Samsung la carenza di chip continuerà fino al secondo semestre del 2022

Nessuno è davvero estraneo alla carenza globale di chip che ha colpito più o meno ogni settore a cui possiamo pensare, e lo stesso vale per l'industria degli smartphone.

Questa carenza di chip ha colpito anche Samsung e, a quanto pare, il colosso sudcoreano sembra avere una cronologia in base alla quale le cose inizieranno a tornare alla normalità.

Secondo Samsung, la carenza di chip continuerà fino alla seconda metà del 2022, come riporta The Elec. La pubblicazione afferma che TM Roh, il capo di Samsung mobile, ha discusso la questione con vari rappresentanti di oltre 30 partner e fornitori il 10 novembre.

Durante l'incontro, Samsung ha osservato che i chipset e i chip RF, in particolare, saranno carenti fino al secondo semestre del 2022. Detto questo, Samsung sta adottando diverse misure per mitigare le carenze. Le fonti hanno riferito alla pubblicazione che Samsung spingerà per contratti annuali con fabbriche di chip per garantire la capacità di produzione. Si dice anche che l'azienda ora punterà fino a quattro settimane di forniture di chip invece di due settimane, come apparentemente sta facendo in questo momento.

Come già detto, la carenza di chip e componenti ha colpito numerosi settori e, come avrete visto, anche quello dei videogiochi. Con i pochi componenti sul mercato ci sono poche PS5 e Xbox Series X disponibili e, stando a quanto detto da Samsung, il prolungarsi di questa carenza di chip potrebbe influire anche sulla produzione delle console di Sony e Microsoft.

