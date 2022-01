PS5 e Xbox Series X in versione LEGO sono una piccola meraviglia

Sono passati due mesi da quando PS5 e Xbox Series X hanno compiuto un anno e ancora ci sono molte persone che cercano di acquistare una delle due console senza però riuscirci. Il problema principale è la produzione rallentata di componenti che, secondo alcuni report, continuerà fino alla fine del 2022 per poi stabilizzarsi lentamente nel 2023. Qualcuno tuttavia ha in un certo senso "sopperito" alla manca di queste due console...semplicemente costruendole con i LEGO.

Un utente di Twitter di nome BrickinNick ha creato versioni a grandezza naturale di PS5 e Xbox Series X con i LEGO. Entrambe le costruzioni includono versioni a grandezza naturale dei controller. BrickinNick ha quindi invitato gli altri utenti a visitare la pagina LEGO Ideas designata per supportarlo e rendere realtà questo progetto. Se un numero sufficiente di persone supporta entrambe le versioni, queste potrebbero potenzialmente diventare set LEGO ufficiali che le persone possono acquistare.

Il video mostra quanto siano dettagliate e accurate entrambe queste costruzioni personalizzate, soprattutto considerando quanto sia unico il design esterno di PS5. L'utente è davvero riuscito a dare vita all'aspetto grafico di entrambe le console da un punto di vista visivo. Per non parlare dell'inclusione di entrambi i controller per ogni rispettiva console.

It's time to bring next gen gaming to life in the brick with the LEGO @PlayStation 5 and @Xbox Series X!



With your help these epic builds could become real LEGO Sets. Click below, sign up for free, and hit Support:



PS5 ? https://t.co/XxpnSMoTVi



XSX ? https://t.co/dYqBNbnoU9 pic.twitter.com/EZ0OkUisLS — BrickinNick (@BrickinNick) January 6, 2022

Negli ultimi anni, sono stati lanciati molti nuovi set LEGO basati su alcuni aspetti della cultura e dell'iconografia dei videogiochi. Ad esempio, nel 2020, LEGO ha rilasciato un LEGO NES ufficiale che presentava un controller e un televisore CRT con un livello dell'originale Super Mario Bros. riprodotto su di esso.

