PSVR 2 e il brevetto Sony: sarà questo l'aspetto finale del visore per PlayStation 5?

Uno degli elementi più attesi dai possessori di PlayStation 5, oltre ai titoli rimandati all'anno prossimo, è il nuovo visore per la realtà virtuale, che in questo momento ha denominazione di PSVR 2. Il brevetto di questo hardware sembra essere finito in rete, mostrando alcuni schemi che potrebbero prefigurare l'aspetto finale del visore.

Quello che si nota, è un design e uno stile molto simile al precedente ma con ottimizzazioni su tutta la linea. Il PSVR 2 sembra più snello e soprattutto più ergonomico, cosa che aiuterebbe, e non poco, le lunghe sessioni di gioco. La struttura sembra riprendere un altro visore Sony, utilizzato nell'esperienza Ghostbusters disponibile presso il Ginza Park di Tokyo anche se in questo caso, si tratta di un AR (realtà aumentata).

Nel frattempo, anche Digital Foundry si era espressa sul nuovo visore Sony, che grazie ad alcune specifiche trafugare, si era detta più che soddisfatta del lavoro intrapreso.

Fonte: distritoxr.com