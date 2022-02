PSVR 2: online a sorpresa il sito ufficiale

In appena tre giorni, siamo passati attraverso uno State of Play dedicato a Gran Turismo 7, lo showcase a sorpresa di Ghostwire: Tokyo e ora, all'apertura del sito ufficiale dedicato al PSVR 2, il nuovo visore per la realtà virtuale di PlayStation 5. Insomma, l'insolita comunicazione di Sony, colpisce ancora.

Abbiamo saputo tutto a sorpresa dunque, ma nonostante ciò, non abbiamo nuove informazioni. Il sito è contornato dall'immagine dei controller ufficiali ma nulla riguardo al visore. È comunque un buon segno, che potrebbe portare il prodotto al rilascio nel periodo natalizio, contando già su Horizon Call of the Mountain. Questa è parte della descrizione proveniente dal sito:

"L'interazione è ancora più realistica: il visore PS VR2 rileva il movimento dei tuoi occhi, così, quando incontri altri giocatori online, la risposta emotiva e le espressioni sono migliori e più intense."

"Le telecamere per il rilevamento dello sguardo seguono il tuo sguardo quando miri o ti guardi attorno, mentre le tecniche avanzate di rendering foveated [distorto] migliorano l'esperienza visiva regolando la risoluzione per migliorare e definire con più precisione il punto che stai guardando."

