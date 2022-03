PSVR 2: Unity terrà una conferenza per gli sviluppatori alla GDC

PlayStation VR 2 è ai blocchi di partenza. Dal suo annuncio Sony ha mostrato recentemente il design del visore ed ora è anche tra i protagonisti della GDC che si sta svolgendo in questi giorni grazie ad Unity.

Attraverso una presentazione in questo evento, Unity vuole mostrare i vantaggi del proprio motore in combinazione con la nuova generazione di esperienze di realtà virtuale. Il panel è intitolato appropriatamente "Creazione di giochi di nuova generazione per PlayStation VR2 con Unity". La descrizione recita: "PlayStation VR 2 (PSVR2) promette prestazioni grafiche migliorate e hardware all'avanguardia che ti permetteranno di creare mondi virtuali coinvolgenti per i tuoi giocatori. Questa sessione esplora come lo stack tecnologico VR di Unity può aiutarti a creare titoli VR migliori".

Gli sviluppatori partecipanti impareranno come utilizzare la piattaforma Unity e gli strumenti grafici per "creare straordinarie esperienze PlayStation VR2 e ottimizzare le prestazioni dei loro progetti".

Non è ancora chiaro quando verrà lanciato PlayStation VR 2. Sebbene Sony non sia ancora riuscita a dare una data, il che può essere attribuita alla crisi dei chip in corso, presentazioni recenti suggeriscono che il produttore di PS5 si sta preparando per il lancio dell'hardware VR entro la fine dell'anno. Staremo a vedere se dalla conferenza emergeranno interessanti dettagli.

Nelle notizie correlate, ieri Unity ha mostrato la sua tech demo chiamata "Enemies" che mostra il motore grafico next-gen all'opera.

Fonte: UploadVR