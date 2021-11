Psychonauts 2 è il gioco dell'anno del capo di Xbox Phil Spencer!

I The Game Awards si avvicinano, e insieme alla conferma dell'appuntamento nella notte tra il 9 e il 10 dicembre sono state rivelate le candidature nei tanti ambiti proposti. Tra queste figura l'ultima opera di Double Fine, una delle produzioni più apprezzate del 2021.

A tessere altre lodi per il titolo di Tim Schafer è il capo della divisione Xbox, Phil Spencer. In un video celebrativo dei 20 anni di Xbox con Major Nelson, a Spencer è stato chiesto qual è il suo gioco dell'anno, e la risposta non è stata poi così inaspettata. "Onestamente, per me il gioco dell'anno del 2021 è Psychonauts 2 - è semplicemente un gioco fantastico. A mio modo di vedere, da fan di Double Fine, è il loro miglior gioco. Prima dell'uscita di Psychonauts 2 mi sono rigiocato il primo capitolo grazie alla retrocompatibilità, e ho rivissuto quei momenti - è incredibile come regga botta ancora oggi".

Le parole di Phil Spencer, benché forse un po' di parte, confermano comunque la validità del titolo già espressa dalla gran parte delle testate giornalistiche, nonché ai recenti Golden Joystick Awards, presso cui Psychonauts 2 ha vinto il titolo di Miglior gioco Xbox.

Cosa pensate di Psychonauts 2? Siete d'accordo con Phil Spencer o con la recensione, a cura di Daniele Cucchiarelli?

Fonte: Purexbox