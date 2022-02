Psychonauts e Brutal Legend potrebbero mai diventare dei film? Tim Schafer si espone

Si è sempre vociferato di una possibile trasposizione cinematografica dei brand di Doble Fine ma sull'uso di Psychonauts e Brutal Legend si è sempre posto il veto di Tim Schafer, anche perché la sua idea è molto chiara: "i videogiochi sono meglio dei film e delle serie TV".

"Spesso veniamo avvicinati da persone che dicono: 'Ehi, possiamo trasformarlo in un film?' ma sai che di solito è solo una boutade", ha detto Schafer. "Penso che i giochi siano ciò a cui tengo davvero, ciò che mi piace fare e ciò che penso sia interessante. Viene fuori ogni tanto, ma non si è mai trasformato in nulla. Ho avuto molti pranzi gratis fuori Hollywood".

Però nel frattempo, il regista di Warcraft e Moon, Duncan Jones, ha recentemente parlato del suo desiderio di realizzare un film basato su Full Throttle di Double Fine. Jones ha persino già pronta un'intera sceneggiatura. Schafer sembra l'abbia letta e non crede si andrà da nessuna parte:

"È stato eccitante. Sarebbe divertente lavorare con Duncan ma, sai, Los Angeles e Hollywood, sono solo un grande vortice di pranzi."

Insomma, sembra non vedremo mai qualcosa al cinema di Doble Fine, soprattutto con un autore troppo innamorato dei suoi lavori e che soffrirebbe terribilmente se la trasposizione non fosse di qualità.

