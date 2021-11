Psygnosis e Imagine Software, il co-fondatore David Lawson è venuto a mancare

È morto David Lawson, co-fondatore degli studi di sviluppo Imagine Software e Psygnosis. La sua morte, di cui siamo a conoscenza solo oggi, è avvenuta il 10 agosto. A soli 62 anni, Lawson era meglio conosciuto per il suo lavoro nei due studi summenzionati, co-fondando Imagine con Mark Butler nel 1982 all'età di 23 anni.

Nel primo anno, lo sviluppatore con sede a Liverpool era diventato uno dei più grandi studi di gioco del Regno Unito, impiegando oltre 100 persone e apparentemente restituendo oltre 1 milione di sterline al mese grazie in parte ad alcune micro conversioni di successi giapponesi (Arkanoid e Ikari Warriors).

Dopo la chiusura di Imagine nel 1984 Lawson ha co-fondato un nuovo studio, sempre a Liverpool, chiamato Psygnosis, uno studio di sviluppo che avrebbe riscosso successo mondiale con la serie Wipeout e la sua collaborazione con DMA Design per Lemmings. Tra i titoli ricordiamo Shadow of the Beast e Agony. Coloro che in questa età d'oro del microcomputer non dimenticheranno mai l'identità grafica e l'atmosfera sonora di questo editore.

Psygnosis è stato successivamente acquistato da Sony nel 1993 e ribattezzato SCE Studio Liverpool nel 2000. Successivamente è stato chiuso nel 2012.

Fonte: GamesIndustry