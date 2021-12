PUBG sarà presto accompagnato da un AAA non ancora annunciato

Playerunknown's Battlegrounds quasi sicuramente sarà accompagnato da un lavoro ad altissimo budget, un AAA di cui però sappiamo ancora poco. Tutto questo, arriva dalle classiche nuove assunzioni che i team di sviluppo portano avanti per avere manforte, soprattutto nelle ultime fasi. Dunque, in un annuncio di lavoro sul sito Web di Krafton per un animatore senior conferma che un potenziale nuovo dipendente starebbe lavorando a un "nuovo progetto non annunciato".

Oltre a questa figura, si cercano un Senior Technical Sound Designer e Sound Designer, con dicitura "esperienza AAA all'avanguardia". Per cui possiamo dedurne due cose: che hanno problemi sul fronte audio e che si tratta effettivamente di una produzione ad altissimo budget. Oltre a questo, non ci sono altri dettagli, se non che Krafton sia alle prese con la propria espansione attraverso nuove acquisizioni e il rilascio di nuovi titoli come Thunder Tier One e soprattutto The Castillo Protocol, diretto da Glen Schofield, il papà di Dead Space.

Fonte: gamesradar.com