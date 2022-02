PUBG annuncia l'intenzione di creare avatar basati su NFT

Le polemiche e le aggiunte al trend NFT continuano ad espandersi nell'industria dei videogiochi, con un gran numero di studi a favore di questa nuova pratica. Come risultato, è stato recentemente annunciato che PUBG ha in programma di creare avatar con NFT in futuro, che potrebbero essere applicabili sia al videogioco che al tanto discusso metaverso.

Lo sviluppatore del popolare battle royale PUBG, Krafton, ha espresso la sua idea e iniziativa di voler aggiungere NFT al suo popolare videogioco. Nonostante l'idea sia appena arrivata al vaglio dello studio, ci sono grandi intenzioni per realizzarla, nonostante il disaccordo e l'opposizione che c'è da parte dei giocatori.

Krafton cercherà di effettuare NFT nel miglior modo possibile, e il suo CEO CH Kim ha commentato quanto segue: "Krafton ha una ricca storia nello sviluppo di tecnologie proprietarie, che fanno parte della base del nostro sviluppo NFT e metaverso. Siamo fiduciosi di poter combinare la nostra ricerca e l'esperienza del nostro partner per offrire nuove esperienze che gli utenti globali troveranno divertenti e coinvolgenti".

Gli NFT continuano ad essere aspramente criticati dalla community di giocatori e molte aziende hanno fatto dietrofront: una di queste ad esempio è proprio Team17.

Fonte: VGC