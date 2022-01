PUBG: il creatore del battle royale parla del suo nuovo gioco e dell'idea di creare un gigantesco open world

Brendan "PlayerUnknown" Greene, è noto per aver sperimentato la tecnologia per creare nuovi entusiasmanti giochi. Green è meglio conosciuto per aver contribuito a creare l'era moderna dei giochi battle royale. Il suo progetto più grande è, ovviamente, PUBG: Battlegrounds, ma ci sono voluti anni per promuovere la tecnologia necessaria per le esperienze da 100 giocatori.

Dal 2019, Greene ha perseguito nuove idee e un suo recente tweet potrebbe offrire l'ultimo sguardo a ciò che lui e il suo team di PlayerUnknown Productions hanno messo insieme. In quella che sembra essere una campagna di reclutamento per PlayerUnknown Productions, Greene ha condiviso un video di una demo tecnologica proof-of-concept che ha contribuito a creare dall'inizio del 2021. Questo breve video mostra una telecamera che copre una grande distanza, prima volando vicino al suolo attraverso fogliame e poi in alto tra le nuvole, mostrando quella che sembra essere un'enorme mappa piena di montagne e alberi. Greene ha descritto la demo come "una serie di mondi delle dimensioni di un pianeta".

Greene continua dicendo che sta anche pensando alle possibilità che mondi di dimensioni planetarie potrebbero essere disponibili per i giocatori, ma questo è tutto quello che ha dichiarato. Il suo unico altro commento è dire che PlayerUnknown Productions sta assumendo e che coloro che vogliono aiutare a creare quel tipo di mondi dovrebbero candidarsi.

Today I want to share a proof-of-concept tech demo from early last year.



This gave me the confidence to think about planet-sized worlds and the possibilities they could afford players.



If you want to help us make these worlds, we are hiring!https://t.co/MUO49PS2KG pic.twitter.com/wDef2Jz34T — PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) January 17, 2022

Che Greene e PlayerUnknown Productions stiano lavorando a giochi di grandi dimensioni non è un segreto, ma questa è la prima volta che i giocatori hanno potuto dare uno sguardo a ciò che stanno realizzando.

