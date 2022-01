Quantic Dream oltre a Star Wars Eclipse sta lavorando a un gioco AAA fantasy medievale?

Oltre a Star Wars Eclipse, il nuovo gioco di azione e avventura narrativo dei creatori di Heavy Rain e Detroit: Become Human, secondo quanto riferito, Quantic Dream starebbe lavorando a un secondo progetto non annunciato. Almeno, questo è ciò che assicura un recente leak sullo studio francese che, dalla fine della sua associazione con PlayStation, ha deciso di concentrarsi sul campo multipiattaforma.

Secondo questo leaker, una nota fonte in merito ai leak di Quantic Dream, si tratterebbe di un gioco AAA cross-gen che sarebbe in fase di sviluppo dal team principale dello studio francese, con sede a Parigi. Non ci sono molte più informazioni a riguardo, oltre al fatto che il leaker non osa assicurare che si tratti di un progetto fantasy medievale trapelato molto tempo fa.

In questo modo Quantic Dream avrebbe in mano due giochi per i prossimi anni, sebbene nessuno dei due abbia una data di lancio chiara o approssimativa. Il fatto che si tratti di un gioco cross-gen ha fatto storcere il naso a molte persone, dato che PS4 e Xbox One col passare del tempo verranno inevitabilmente accantonate per far spazio alla pura e vera next-gen.

Quantic Dream is working on a AAA cross-gen project, the main team is in Paris. I don't know if it's the Medieval Fantasy project but here is the info. — AccountNGT (@AccNgt) January 5, 2022

I doubt that Star Wars: Eclipse will be Quantic Dream's next game, honestly. They've been working on a mobile game since at least 2019 and a second AAA project since Detroit was released. So, no new game until 2025/2026? — AccountNGT (@AccNgt) January 5, 2022

Come sempre ricordiamo di prendere queste notizie con le dovute precauzioni in quanto si tratta di un semplice rumor. Di certo c'è che Star Wars Eclipse sarà il nuovo gioco di Quantic Dream che arriverà su PC, Xbox Series X/S e PS5.