Radiohead Kid A Mnesia Exhibition ha una data di uscita ufficiale ed è gratis

Dopo il suo annuncio a sorpresa, Radiohead Kid A Mnesia Exhibition ha destato molta curiosità tra i fan di una delle rock band più famose al mondo. Le informazioni infatti, tralasciando un breve teaser, erano molto scarne e finora è stato molto complesso capire effettivamente di cosa si trattasse. Quest'oggi però i Radiohead ed Epic Games hanno annunciato la data di rilascio ma soprattutto, è stato spiegato di che si tratta anche grazie a un nuovo trailer.

Questo progetto porta i giocatori in un "capovolto universo digitale/analogico" che presenta una serie di registrazioni e pezzi di iconografia associati agli album della band Kid A e Amnesiac. La cosa migliore è che sarà reso disponibile gratuitamente. Il 18 novembre dunque, questa esperienza arriverà su PlayStation 5, Mac e PC tramite Epic Store.

Dopo due anni di lavoro, Radiohead Kid A Mnesia Exhibition arriverà come "videogioco", anche se i progetti erano ben diversi. Originariamente, l'idea era quella regalare questa esperienza a fan che potevano visionarla in città selezionate in tutto il mondo. Tuttavia, la pandemia ha complicato i piani e la Kid A Mnesia Exhibition è stata adattata per svolgersi nel mondo virtuale. I membri dei Radiohead, tra cui il frontman Thom Yorke, il produttore Nigel Godrich e l'artista Stanley Donwood, hanno quindi collaborato con gli studi Namethemachine e Arbitrarily Good Productions per aiutarli a trasformare questa idea in realtà.

"Tutto ciò che si sperimenta all'interno di Kid A Mnesia Exhibition proviene direttamente dall'artwork originale e dalle registrazioni multitraccia di quel quarto e quinto album dei Radiohead, tutti ricostruiti dagli elementi originali in un nuovo spazio controllato senza le limitazioni del suono stereo o della confezione di LP/CD. Kid A Mnesia Exhibition può essere considerata una reingegnerizzazione mutante di Kid A Mnesia, il triplo album in formato multiplo che segna il 21° anniversario degli album Kid A e Amnesiac dei Radiohead".

