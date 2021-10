Rainbow Six Extraction ha una possibile data di uscita svelata da un leak

Ubisoft avrebbe rivelato la data di uscita del suo prossimo gioco cooperativo PVE, Rainbow Six Extraction, che dovrebbe arrivare il 20 gennaio 2022.

All'inizio di quest'anno, Ubisoft ha rinviato sia Rainbow Six Extraction che Riders Republic, spingendo il primo a una data di uscita non specificata nel gennaio 2022.

Sebbene lo sviluppatore/publisher non abbia ancora confermato formalmente la data di lancio, un aggiornamento a un post di notizie pubblicato a giugno rivela ora la finestra di uscita (via VGC).

Una rapida occhiata al sito Web ufficiale di Extraction e ai canali social media mostra che non c'è ancora una data ufficiale, suggerendo che il post sul blog aggiornato è stato modificato per errore.

Ubisoft ha rinominato Rainbow Six Quarantine in Rainbow Six Extraction in estate a causa della pandemia di Covid-19. In Rainbow Six Extraction unirete le forze con gli amici per affrontare una minaccia aliena e cercare di fuggire.

Il gioco arriverà su PC, PlayStation 4 e 5, Stadia, Xbox Series X/S e Xbox One.

Fonte: Eurogamer.net.