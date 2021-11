Rainbow Six Extraction entra in fase Gold

Dopo diversi rinvii e anche un cambio di nome (il "Quarantine" modificato in seguito agli eventi della pandemia di Coronavirus, potenziale richiamo alla quarantena subita da molti nel mondo), Rainbow Six Extraction ha un'uscita accertata e vicina.

Tra poco meno di due mesi, precisamente il 20 gennaio 2022, lo spin-off dello shooter tattico arriverà su scaffali fisici e digitali: ad annunciarlo è lo stesso account Twitter del gioco, con un breve video che comunica l'entrata in fase gold del titolo, la fase in cui vengono effettivamente prodotte le copie fisiche, simbolo che il gioco è pronto ad uscire dalla fucina.

We?re very proud to share that Rainbow Six Extraction has gone gold!



See you in the containment zone on January 20, 2022. pic.twitter.com/AjgDi0jnxD — Rainbow Six Extraction (@R6Extraction) November 26, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Il lancio è solo il primo step di una più grande catena di aggiornamenti post-lancio per lo sparatutto coop, che legano anche questo titolo di Ubisoft al modello live-service, in modo da poter essere supportato per anni. Trovate che il modello funzioni?

Fonte: Gamepur