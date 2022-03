Rainbow Six Extraction è in sconto su Amazon

Se ancora non avete provato Tom Clancy's Rainbow Six Extraction e avete intenzione di acquistare il titolo targato Ubisoft, abbiamo delle ottime notizie per voi.

Amazon propone in offerta Tom Clancy's Rainbow Six Extraction nelle edizioni Deluxe e Limited per PlayStation e Xbox.

La Limited Edition può essere vostra al prezzo di 29,97 Euro, anziché 70,99 Euro.

La Deluxe Edition è in offerta al prezzo di 39,97 Euro, anziché 89,99 Euro.

Per chi ne volesse sapere di più, sulle pagine di Eurogamer.it è disponibile la nostra recensione di Rainbow Six Extraction.

Che ne dite? Approfitterete dell'offerta di Amazon?