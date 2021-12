Rainbow Six Extraction e gli operatori di Siege: gli sviluppatori ci spiegano come sono stati adattati per il nuovo gioco

Il direttore creativo di Rainbow Six Extraction ha rivelato come gli operatori di Siege sono stati adattati per il nuovo gioco.

Quando verrà lanciato il mese prossimo, Rainbow Six Extraction porterà una selezione di operatori di Rainbow Six Siege. In una nuova intervista con PLAY Magazine il direttore creativo di Extraction Patrik Methe rivela che il team ha avuto "accese discussioni" su quali operatori di Siege dovevano essere introdotti su Extraction.

"Abbiamo dovuto adattare alcuni dei gadget e delle abilità per supportare questo gioco", passando dal combattere nemici umani a nemici alieni in Extraction. "Abbiamo cercato di rimanere il più vicino possibile all'essenza di ogni operatore che abbiamo scelto per Extraction. Ciò significa che abbiamo modificato gli operatori in determinati modi, a volte con piccoli cambiamenti, a volte con cambiamenti più grandi".

"Alla fine, riteniamo di essere stati in grado di aver scelto il miglior elenco di operatori per un'esperienza cooperativa PvE". L'elenco finale di Extraction conta attualmente 18 operatori, inclusi Ela, Gridlock, Smoke, Nomad, Sledge, Lion, Vigil, Pulse e Finka, che hanno tutti fatto il salto da Rainbow Six Siege.

Ci sono anche altri sei operatori, secondo il sito Web ufficiale di Rainbow Six Extraction, che devono ancora essere rivelati, quindi c'è dell'altro in arrivo se il vostro personaggio preferito non è apparso finora. Rainbow Six Siege verrà lanciato il prossimo mese, il 20 gennaio 2022.

Fonte: Gamesradar.