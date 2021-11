Rare 20 anni fa il grande bivio: diventare parte di Xbox o di Activision?

Rare, lo studio di sviluppo dietro titoli come Banjo-Kazooie, Conker's Bad Fur Day e il più recente Sea of Thieves, da quasi 20 anni è entrata a far parte del team Xbox Game Studios.

Tuttavia non è sempre stato così: come riporta Christopher Dring di GamesIndustry, lo studio inizialmente era arrivato ad una sorta di "bivio". Scegliere se andare sotto l'ala di Xbox o di Activision. Sì, perché anche Activision ai tempi era interessata a Rare e, come riportato da un nostro passato articolo, ci fu una vera e propria guerra per accaparrarsi lo studio.

"E pensare che sono passati 20 anni da quando il team esecutivo di Rare ha dovuto scegliere se entrare a far parte di Xbox o Activision" recita il messaggio di Dring. Ora sappiamo come è andata a finire: Rare fa parte di Xbox da tempo ormai ed il suo Sea of Thieves ha saputo conquistare il cuore dei giocatori.

To think it's coming up to 20 years since the Rare executive team had to vote on whether to become part of Xbox or Activision — Christopher Dring (@Chris_Dring) November 11, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Ora il team di creativi sta lavorando ad Everwild: sfortunatamente non c'è ancora una data di uscita ufficiale.