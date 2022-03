Ratchet & Clank Rift Apart: un ex autrice svela che Rivet è 'canonicamente' lesbica

Ratchet & Clank: Rift Apart è stato rilasciato nel giugno 2021, segnando il ritorno di due dei personaggi più amati di PlayStation. Insomniac Games sono i creatori di questa incredibile saga.

All'interno della squadra c'era la scrittrice Sam Maggs, responsabile della creazione di Rivet, il lombax che appare durante il gioco nella terra alternativa dove arriva Ratchet. Maggs ha interagito su Twitter rivelando dettagli sulla creazione del personaggio, ma denunciando che Insomniac Games non ha incluso il suo nome durante la partecipazione dello studio alla "Game Developers Conference 2022" quando Mark Stuart, direttore del design, ha parlato dello sviluppo del gioco e di Rivet.

La scrittrice ha detto che durante le conversazioni con la squadra, è sempre stato chiarito che Rivet doveva essere un personaggio femminile forte, confermando inoltre che la protagonista è canonicamente lesbica. Inoltre, ha mostrato sostegno a una teoria fatta dai fan, che affermano che il personaggio sarebbe trans perché ha la coda.

also Rivet is canonically a lesbian — Sam Maggs (@SamMaggs) March 29, 2022

I love this fan theory?I can say that I didn?t think of it when working on her initially (I?m cis and also stupid) but I am 10000% in support of it !!!!!! — Sam Maggs (@SamMaggs) March 29, 2022

Ratchet & Clank: Rift Apart è disponibile come esclusiva PlayStation 5.

Fonte: GameRant