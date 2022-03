Ratchet & Clank Rift Apart: ex narrative lead accusa Insomniac Games di aver cancellato il suo lavoro nel gioco

Gli sviluppatori che non accreditano correttamente le persone che hanno lavorato ai loro giochi sono uno dei numerosi problemi con cui l'industria dei giochi è stata afflitta per anni e sembra che problemi simili siano emersi anche in Insomniac Games.

Il lead designer di Ratchet & Clank: Rift Apart, Mark Stuart, ha recentemente tenuto un discorso alla GDC incentrato sul design del platform d'azione, parte del quale ha coperto anche il processo di design di Rivet, uno dei due principali protagonisti giocabili del gioco. Poco dopo che IGN ha pubblicato un articolo sul discorso, l'ex sviluppatrice di Insomniac Sam Maggs, che ha lavorato come narrative lead di Ratchet & Clank: Rift Apart, ha pubblicato una serie di tweet che accusavano Insomniac per non aver accreditato il suo lavoro sul gioco.

Nei suoi tweet, Maggs ha scritto che era "piuttosto sconvolgente e francamente offensivo" che il suo ruolo nella concettualizzazione e creazione di Rivet non fosse mai stato menzionato e ha accusato Insomniac Games di aver "cancellato" il suo lavoro. Maggs ha affermato che come scrittrice principale di Rift Apart, un ruolo che ha ricoperto per un anno e mezzo, è stata determinante nella denominazione, nel design e nella caratterizzazione del gioco. In uno dei suoi tweet, ha detto che ha dovuto "combattere con le unghie e con i denti per impedire che Rivet venisse completamente tagliata dal gioco".

Seems like Mark?s GDC talk makes it sound like a bunch of this stuff sprung up from nowhere? I was one of like 4 people in the room for most of Rivet?s development. I was the one who said ?We can?t call her RACHETTE.? Gadget and Rivet were me. Sucks to have my work erased. — Sam Maggs (@SamMaggs) March 29, 2022

?At a time where story treatments were being rapidly iterated on? ? who wrote every single one of those story treatments? It wasn?t Mark! It was me, actually. I worked my ass off on this game for a long time and it?s misogynist erasure like this that makes my blood boil. — Sam Maggs (@SamMaggs) March 29, 2022

?Someone?????? I guess I just don?t even deserve a name or the memory of having been part of senior leadership on this project for years huh pic.twitter.com/I2l0XxcV8e — Sam Maggs (@SamMaggs) March 29, 2022

Ratchet & Clank: Rift Apart was a deeply troubled production from the start, it finally launched almost a year later than it was supposed to, the direction and resources assigned to the project were an absolute mess, and I'm astonished they even got the damn thing running. — Xavier - Art Comms Open April 1st! (@xavierck3d) March 29, 2022

Maggs, che è stata menzionata nella sezione "ringraziamenti speciali" di Ratchet and Clank: Rift Apart, ha scritto: "Questo parla di un problema più ampio degli sviluppatori di giochi che vengono completamente cancellati dalla narrativa del proprio lavoro una volta che lasciano uno studio. Non sono nemmeno accreditata come scrittrice di questo gioco nonostante ci abbia dedicato un anno e mezzo della mia vita e abbia creato la personalità di Rivet da zero".

Poco dopo che Maggs ha pubblicato i suoi tweet, il collega ex sviluppatore di Insomniac Xavier Coelho-Kostolny, un artista di personaggi 3D di Insomniac Games, ha affermato che anche lui è stato accreditato nella sezione "ringraziamenti speciali" del gioco, nonostante abbia svolto "il lavoro principale sul progetto per un anno".

Per adesso, né Insomniac e nemmeno Sony hanno detto nulla a riguardo.

Fonte: Wccftech