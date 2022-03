Ratchet & Clank: Rift Apart si aggiudica il premio per la migliore animazione agli Annie Awards

L'esclusiva PlayStation Ratchet & Clank: Rift Apart si è portata a casa un importante premio agli Annie Awards.

Per chi non lo sapesse, agli Annie Awards vengono premiate le produzioni con le migliori animazioni e i premi vengono conferiti tutti gli anni dai membri della ASIFA-Hollywood.

Ebbene, il premio per la Miglior Animazione dei Personaggi in un Videogioco è andato a Ratchet & Clank: Rift Apart.

Ratchet & Clank: Rift Apart ha battuto la concorrenza di Disney Wonderful Worlds, It Takes Two, Kena Bridge of Spirits e Madrid Noir.

Anche nel 2021 il premio è andato a un titolo PlayStation, ovvero Spider-Man Miles Morales.

Ratchet & Clank Rift Apart è stato molto apprezzato anche dalla stampa specializzata e dai fan ed è stato un primo esempio delle grandi potenzialità dell'SSD di PS5.

Fonte: Twitter.