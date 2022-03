Ratchet and Clank: Rift Apart, Rivet originariamente si chiamava semplicemente Ratchet

Ratchet and Clank: Rift Apart di Insomniac Games è stato un grande successo per PlayStation 5. Questo grazie a molte cose, ma un aspetto di spicco del gioco è senza dubbio Rivet, un fantastico compagno Lombax aggiunto alla serie. Tuttavia, quando lo studio ha elaborato idee per Rivet, il team ha avuto una varietà di nomi per lei tra cui... Ratchet.

Alla GDC (via IGN), il lead designer di Insomniac Mark Stuart ha dichiarato: "Per un po' abbiamo pensato che si chiamasse solo Ratchet. Dopotutto, lei e Ratchet sono controparti tecnicamente dimensionali. Ratchet è un nome non di genere".

Tuttavia, questo ha presto reso il gioco molto confuso, quindi questa idea è stata infine scartata.

"In un momento in cui si lavorava alla trama, era difficile dire in quale dimensione ti trovassi, ma anche di quale Ratchet stavi parlando".

Seriously, I intentionally made her arms thicker than Ratchet's. In general she's more muscular and has a slightly heavier frame despite sharing a lot of animations



I wanted to push it further with thicker limbs and making her heavier overall, but didn't have the opportunity — Xavier - Art Comms Open April 1st! (@xavierck3d) June 11, 2021

Il team ha utilizzato il nome in codice Gadget per un periodo di tempo. Tuttavia, molti hanno ritenuto che questo nome fosse troppo anni '80, citando Inspector Gadget.

Per fortuna, alla fine è stato suggerito il nome Rivet che è, ovviamente, quello ufficiale.

