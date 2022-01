Razer e Cariuma insieme per un paio di sneakers che potrebbero aiutare a salvare un milione di alberi

Il famoso marchio di giochi Razer ha collaborato con il marchio di scarpe sostenibili Cariuma per lanciare scarpe da ginnastica nell'ambito della sua iniziativa "Go Green", in particolare per aiutare a raggiungere il suo obiettivo di salvare 1 milione di alberi.

Cariuma è un marchio di scarpe da ginnastica dedicato esclusivamente all'utilizzo di materiali sostenibili e al mantenimento di operazioni e produzioni etiche che hanno come obbiettivo la riforestazione. Per ogni paio di scarpe vendute, sia Razer che Cariuma si sono impegnate a salvare 10 alberi attraverso una partnership esistente che Razer ha con l'organizzazione benefica Conservation International.

Razer ha creato diversi impegni di sostenibilità negli ultimi anni come parte della sua iniziativa #GoGreenWithRazer che ha visto il lancio di linee di prodotti progettate per aumentare la consapevolezza sui problemi globali.

Uno di questi esempi precedenti è il lavoro di Razer con ClearBot, il robot per la pulizia dei rifiuti marini, così come la sua linea di abbigliamento Kanagawa Wave realizzata in tessuto composto interamente da plastica marina recuperata dalle spiagge.

Sebbene non siano dotate dell'iconica illuminazione Razer RGB Chroma, le scarpe Cariuma sono disponibili in stili high-top o low-top con due diverse opzioni di colore disponibili. La scarpa è completamente realizzata in cotone certificato GOTS (Global Organic Textile Standard) e una suola in gomma naturale, e tutte le varianti presentano la mascotte della sostenibilità di Razer "Sneki Snek".

La variante low-top delle sneaker costa $89, mentre le hi-top hanno un prezzo di $98. Attualmente, il conteggio si attesta a poco più di 900.000 alberi salvati, con la speranza che i numeri superino il milione entro l'anniversario del programma nel marzo 2022.

Fonte: Techradar.