Razer presenta HyperSense Suit, la tuta immersiva per il Metaverso

Con la sua tecnologia HyperSense, l'obiettivo di Razer è semplice: migliorare l'immersione del giocatore attraverso periferiche che reagiscono alle azioni di gioco. Ora, il brand ha deciso di fare un passo in più con questa particolare tuta che trasporta il giocatore dentro al gioco.

Chiamata HyperSense Suit, la tuta è pensata direttamente per il Metaverso, questo ambiente nebuloso che tutte le grandi aziende ora vogliono mettere in luce. Quando è completamente indossata, la tuta Razer HyperSense si sincronizza con la vostra coscienza e i vostri sensi, trasportandovi in una realtà alternativa che è realistica, coinvolgente e interattiva come il mondo reale.

HyperSense Suit contiene 1.333.337 sensori tattili, il che dovrebbe rendere le sensazioni davvero realistiche. Razer ha anche pensato naturalmente alla possibilità di regolare l'intensità delle vibrazioni: questo può essere fatto utilizzando il pulsante integrato o nell'applicazione Synapse. Vale anche la pena menzionare la costruzione leggera e durevole, il tessuto resistente al sudore e l'efficace retroilluminazione Chroma RGB.

Razer sta cercando inoltre beta tester: a questo link potete iscrivervi e trovare tutte le FAQ del caso.

Ah, un'ultima cosa: buon pesce d'aprile!