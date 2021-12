Ready or Not è la sorpresa di fine anno! Lo shooter sulle orme di SWAT spopola su Steam

Ready or Not, lo shooter tattico sulle orme di SWAT, è stato pubblicato di recente su Steam in accesso anticipato e, a quanto pare, il gioco è molto apprezzato dagli utenti.

Già, perché il titolo di Void Interactive risulta attualmente tra i più venduti sulla piattaforma di Valve.

Ready or Not sta riscuotendo un grandissimo successo ed è risultato anche il più venduto nei giorni scorsi. Nel momento in cui scriviamo, lo shooter si trova in terza posizione tra i più venduti su Steam.

Il gioco è sotto a The Witcher 3 e Horizon Zero Dawn, ma si lascia alle spalle titoli del calibro di Battlefield 2042 e Forza Horizon 5.

Come già detto, per ora Ready or Not è disponibile in accesso anticipato su Steam e non ci sono notizie riguardo una data di lancio finale.

Fonte: Steam.