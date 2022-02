Rebel Wolves, studio formato da ex Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 lavora ad un RPG dark fantasy in Unreal Engine 5

Attraverso un comunicato stampa, Konrad Tomaszkiewicz, director di The Witcher 3, e vice director di Cyberpunk 2077, ha annunciato la creazione del suo nuovo studio chiamato Rebel Wolves. Spinto dal desiderio di costruire un team appassionato dedicato alla creazione di mondi virtuali vibranti, l'obiettivo di Tomaszkiewicz è di sviluppare qualcosa di diverso.

"Per noi qui in Rebel Wolves, i videogiochi sono sempre stati qualcosa a cui ci sentivamo destinati, era qualcosa di insito nel nostro DNA. Personalmente non potrei essere più felice di aver unito le forze con gli amici che condividono questa passione. Stiamo sviluppando un videogioco, volendo far evolvere il genere cRPG creando un gioco che forgerà storie ed emozioni profonde, il tutto lavorando come un team affiatato".

Riunendo un talentuoso team di veterani del settore provenienti da diversi progetti come The Witcher, Cyberpunk 2077, Thronebreaker e Shadow Warrior 2, Rebel Wolves è un nuovo studio costruito sulle basi dell'equità e del lavoro di squadra. Attualmente lo studio è già al lavoro sul primo progetto: un RPG dark fantasy AAA costruito all'interno di Unreal Engine 5.

"Per creare giochi fantastici non inseguiamo tendenze o numeri. Il nostro obiettivo è chiaramente definito: creare giochi memorabili, raccontare storie commoventi ed evocare emozioni. E' ambizioso, vero, ma l'arte ha bisogno di ambizione" ha dichiarato Jakub Szamałek director e scrittore. Scrittore

Rebel Wolves è formato dal Design Director Daniel Sadowski (Witcher 1, Nitreal Games, Growing Up), il director e sceneggiatore principale Jakub Szamałek (Witcher 3, Cyberpunk 2077, Thronebreaker), la director Tamara Zawada (Witcher 3, Shadow Warrior 2, Capcom Vancouver), il direttore artistico Bartłomiej Gaweł (Witcher 1-3), il CFO Michał Boryka e il capo dello studio Robert Murzynowski.