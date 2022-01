Red Dead Online: i giocatori protestano per la mancanza di nuovi contenuti

La community di Red Dead Online sta protestando per via del supporto al gioco da parte di Rockstar Games. Nello specifico, la critica è rivolta alla dirigenza che sta facendo due pesi e due misure con il supporto alle due proprietà live service della casa di Sam e Dan Houser: GTA Online sembra infatti "il pupillo", mentre Red Dead Online appare lasciata alle ortiche.

L'ultimo aggiornamento per la variante multiplayer di RDR2 è stato un semplice aumento di punti esperienza per missioni ed eventi già esistenti (Terra delle Opportunità, Chiamata alle armi e Rifugi delle bande), alcune delle quali hanno già due anni. L'ultimo aggiornamento per GTA Online, invece, è stato l'enorme espansione The Contract: un po' ingiusto, considerato che GTA Online è in giro da ottobre del 2013 e riceve un supporto massivo mentre con Red Dead Online non ci sono davvero contenuti di spicco, nonostante sia anche venduto in formato standalone.

La voce della community quindi arriva sui social network: la delusione viene accompagnata dall'hashtag #SaveRedDeadOnline, il quale è effettivamente andato in tendenze per tre giorni consecutivi su Twitter. Farete sentire anche voi la vostra voce? Cosa serve per revitalizzare Red Dead Online?

