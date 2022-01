Red Dead Redemption Remake come la trilogia di GTA? Red Dead Redemption 2 next-gen potrebbe essere annunciato quest'anno

I fan di Red Dead Redemption stanno aspettando con impazienza cosa accadrà al franchise e da poco sono emersi alcuni dettagli interessanti.

Red Dead Redemption 2 è stato lanciato nel 2018 ed è riuscito a ottenere diversi riconoscimenti. È stato ampiamente acclamato sia dai fan che dalla critica e Red Dead Online è ancora giocato quotidianamente da tonnellate di giocatori.

Secondo l'utente Twitter AccNGT, Red Dead Redemption Remake sarebbe effettivamente in fase di sviluppo. Tuttavia, l'utente afferma che ci sono pochissime probabilità che potremmo vedere un annuncio relativo al remake quest'anno. Al contrario, ci sarebbero buone possibilità per l'annuncio della patch di nuova generazione per Red Dead Redemption 2 quest'anno, qualcosa che i fan stanno aspettando con impazienza.

@Snowofx897

What are the chances for a Rdr2 ps5 patch this year? Or a Rdr1 remake this year



Pretty high for an announcement but a release, I don't think so — AccountNGT (@AccNgt) January 7, 2022

Nonostante sia fiducioso nel possibile annuncio, l'utente afferma inoltre che ci sono poche possibilità per un lancio nel 2022. AccNGT ha anche fornito alcune informazioni a DualShockers su Red Dead Redemption Remake, dicendo che sarà più un remaster-remake, qualcosa di simile alla trilogia di GTA.

Infine ribadisce che quest'anno c'è una maggiore probabilità di un annuncio per la patch di RDR 2 rispetto al reveal del remake.

