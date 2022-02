Red Dead Redemption in uno spettacolare video in 4K con Ray Tracing che ci mostra come potrebbe essere il remaster

Un remaster ufficiale di Red Dead Redemption arriverà mai? Probabilmente no, anche se alcuni rumor all'inizio dell'anno parlavano di un remake del primo capitolo e di una versione next-gen di RDR2.

In assenza di conferme ufficiali, al momento possiamo diche che Red Dead Redemption Remaster non è all'orizzonte. Tuttavia, possiamo farci un'idea di come sarebbe con ray tracing attivo grazie a un nuovo video.

Il filmato, realizzato da Digital Dreams, mostra il gioco in esecuzione a una risoluzione 4K e con il preset Beyond All Limits Ray Tracing tramite l'emulatore RPCS3. Il video fornisce anche un confronto con l'attivazione e disattivazione del preset.

Red Dead Redemption è stato originariamente lanciato su PlayStation 3 e Xbox 360 nel 2010 e non è mai stato portato su PC o altre console.

Fonte: Wccftech.