Red Hot Chili Peppers: il video di Californication diventa un videogioco!

All'inizio degli anni 2000, molti appassionati di musica si sintonizzavano su MTV per gli ultimi video musicali e in quegli anni c'erano moltissimi video iconici di alcune delle band più amate di sempre.

E i Red Hot Chili Peppers si sono sicuramente distinti dalla massa con i loro video stravaganti.

Tra i più famosi c'è il video di Californication, il brano principale del loro album del 1999. Il video descrive un gioco immaginario open world in cui i membri della band sono personaggi giocabili che corrono in vari livelli.

Era un video atipico soprattutto perché presentava un aspetto poligonale 3D che imitava la grafica della prima PlayStation. Il video di Californication era stato ispirato da Crazy Taxi.

Il video è stato diretto da Jonathan Dayton e Valerie Faris, che hanno anche realizzato video musicali per altri gruppi rock dell'epoca come The Smashing Pumpkins, Weezer e The Offspring. Oltre alle loro frequenti collaborazioni con i Red Hot Chili Peppers, hanno anche diretto il film acclamato dalla critica Little Miss Sunshine.

Se siete cresciuti desiderando di poter giocare a questo gioco, ora potete farlo, grazie agli sforzi di un fan dei Red Hot Chili Peppers e sviluppatore di giochi in erba Miquel Camps Orteza. Questo fan game è disponibile per il download su itch.io.

Orteza ha ricreato scrupolosamente ogni minimo dettaglio del video musicale originale, fino ai singoli livelli visti nel video e alle versioni poligonali dei quattro membri dei Red Hot Chili Peppers.

Il gioco contiene sette livelli, che variano tra sequenze di inseguimenti e labirinti aperti. L'obiettivo di ogni livello è raccogliere cinque delle icone del logo dei Red Hot Chili Peppers sparse ovunque.

Non sarebbe completo senza che la traccia stessa venisse riprodotta in sottofondo e Orteza offre ai giocatori una serie di versioni della canzone.

Il gioco può essere trovato sulla pagina itch.io di Orteza. La pagina funge anche da portfolio di Orteza poiché è attualmente alla ricerca di lavoro nel settore dei videogiochi.

Fonte: IGN.