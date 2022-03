Redfall è in beta test? Un video gameplay mostrerebbe alcune parti

Lo studio Arkane è noto principalmente per le sue esperienze single-player. Tuttavia, durante l'E3 2021 il team ha annunciato un nuovo progetto che promette di far divertire i giocatori grazie a un'avventura senza pari dove l'obiettivo principale è dare la caccia ai vampiri.

Redfall è piuttosto un allontanamento dal solito lavoro dello studio, motivo per cui è stato accolto con curiosità dalla community. Come abbiamo potuto vedere in questi mesi, i dettagli ufficiali sono stati piuttosto scarsi, ma ora sembra essere trapelato un gameplay direttamente dalla beta che mostra alcune immagini del gioco.

Il canale YouTube GameTropics avrebbe l'autorizzazione ufficiale a condividere le prime impressioni sulla beta di Redfall, di cui alcune immagini erano già state viste a settembre. Come abbiamo visto, il menu di avvio ci porta direttamente alla scelta dei personaggi (Jacob, Layla, Devinder e Remi). Quando scegliamo un personaggio, possiamo vedere le sue abilità e le armi, che possono essere migliorate. Oltre a loro ci sarebbero anche altri nuovi personaggi che però non possono essere svelati.

Oltre ad alcune immagini è stata mostrata anche una piccola lotta con un vampiro, che quando muore, si disintegra rimanendo in cenere e con in seguito il loot che possiamo raccogliere. Il canale YouTube dovrebbe condividere maggiori informazioni nei prossimi giorni, pertanto rimanete sintonizzati con noi per ogni dettaglio che verrà mostrato.