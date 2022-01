Redfall potrebbe essere rinviato, uscita in ritardo per lo shooter next-gen di Arkane?

Un rinvio ufficiale (quello di S.T.A.L.K.E.R. 2) c'è già stato, un rinvio presunto (quello di Hogwarts Legacy) è nell'aria, e adesso anche Redfall potrebbe finire in uno dei due bacini appena menzionati. Il rumor del rinvio proviene da ben due insider questa volta, MrMattyPlays e Lord Cognito.

In una puntata del podcast Defining Duke, i due hanno entrambi menzionato che il nuovo gioco di Arkane Studios sotto la bandiera di Microsoft potrà subire un rinvio. Non è specificato se di pochi mesi o direttamente al 2023, ma quest'ultima ipotesi sembra più probabile dal momento che Redfall attualmente è atteso soltanto per quest'estate, e se già S.T.A.L.K.E.R. 2 è stato posticipato di ben 7 mesi, e relativamente poco distante da Starfield per giunta, posizionare anche l'uscita di Redfall nell'ultimo trimestre dell'anno potrebbe essere controproducente.

(Rumor) Redfall maybe delayed according to MrMattyPlays and Lord Cognito on the latest episode of Defining Duke podcast?



Neither says they know for sure if the source is valid but it seems to be something floating.



Source:https://t.co/m2Om7BFda4 pic.twitter.com/5nLppoaMCL — Idle Sloth (@IdleSloth84) January 15, 2022

C'è un altro dettaglio che fa eco a questo rumor, ed è il fatto che non è ancora stato mostrato nessun filmato di gameplay dello shooter co-op next-gen a base di vampiri, il che fa presagire tutto fuorché buone notizie. Alla fine della fiera gli insider non hanno l'ultima parola, dunque è bene prendere questa informazione con la dovuta cautela.

