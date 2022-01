Redfall di Arkane e Xbox in nuovi rumor tra data di uscita, lunghezza della campagna e molto altro

Lo scorso anno Microsoft ha chiuso la sua presentazione Xbox/Bethesda all'E3 con la rivelazione di un nuovissimo titolo di Arkane, Redfall.

Stando a quanto condiviso da Bethesda in un comunicato ufficiale, "Redfall è un FPS cooperativo a mondo aperto di Arkane Austin, il pluripremiato team creatore di Prey e Dishonored. In linea con la dedizione di Arkane a mondi accuratamente realizzati e a meccaniche di gioco creative, Redfall porta il caratteristico gameplay dello studio nei generi di azione cooperativa e FPS".

Ora, grazie a Idle Sloth che ha riportato un tweet di Arkane Studios Fan Espanol, sono emersi nuovi rumor sul titolo, che svelerebbero dettagli sulla finestra di lancio, la longevità e altro.

Stando a quanto condiviso dall'insider, Redfall uscirà a ottobre e ci sarebbe un quinto personaggio giocabile non ancora rivelato. James Masters (Buffy l'ammazzavampiri) dovrebbe doppiare il villain principale (in inglese), mentre la campagna dovrebbe durare circa 18 ore.

Che ne pensate?

Vi ricordiamo che Redfall è atteso su Xbox Series X/S e PC.

Fonte: Reddit.