RedOut 2 a tutta velocità nel nuovo video gameplay

Durante il mese di dicembre dello scorso anno, gli amanti della velocità estrema hanno ricevuto piacevoli notizie con l'annuncio da parte di Sabre Interactive dell'imminente arrivo di RedOut 2, sequel dell'acclamato Redout.

Ora per l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer con il quale è più che chiaro chi sarà il vero protagonista in RedOut 2, ovvero la velocità, poiché grazie ai veicoli che avremo a nostra disposizione potremo sfrecciare tra le varie piste.

RedOut 2 ci permetterà di competere sia contro altri giocatori che contro la CPU su un'ampia varietà di piste a una velocità vertiginosa. Ma una delle grandi caratteristiche di questo nuovo capitolo è la possibilità di personalizzare i veicoli a nostro piacimento, modificando entrambi i loro diversi attributi, come Stabilità, Durabilità, Accelerazione, ecc. Non solo ma saremo in grado di modificare anche l'aspetto.

Una data di uscita esatta per RedOut 2 non è stata rivelata, tuttavia sappiamo che il titolo sarà disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC quest'anno.

Fonte: Eurogamer