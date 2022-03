Reggie Fils-Aimé mette in dubbio il Metaverso di Facebook

Il concetto di Metaverso è ciò che Meta (in passato Facebook) ha perseguito intensamente negli ultimi tempi. Tuttavia il veterano di videogiochi Reggie Fils-Aimé è scettico sulla direzione della società. Parlando durante l'evento South by Southwest in Texas, l'ex presidente di Nintendo of America ha spiegato come ritenesse che le aziende più piccole e i marchi più innovativi come Epic Games sarebbero stati responsabili della formazione del Metaverso attraverso idee avvincenti.

"Facebook in sé non è un'azienda innovativa", ha affermato Fils-Aime . "Hanno acquisito cose interessanti come Oculus e Instagram, e sono riusciti a capire le necessità e idee delle persone. Tuttavia non credo che la loro definizione attuale avrà successo".

Fils-Aimé ha anche affermato che le aziende più grandi potrebbero cercare di acquisire queste aziende più innovative, un tema ricorrente nel 2022, con l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Non tutti sono a favore del Metaverso: in questo periodo diverse personalità videoludiche e non hanno condiviso il loro scetticismo, tra cui il creatore di Second Life.

Fonte: NintendoLife